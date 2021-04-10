Son dakika: Konya'nın 9 ilçesinde 33 kişi sobadan zehirlendi, 3 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika: Konya'nın 9 ilçesinde 33 kişi sobadan zehirlendi, 3 kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel
Son dakika: Konya'nın 9 ilçesinde 33 kişi sobadan zehirlendi, 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: KONYA'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 33 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

KONYA'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi öldü, 33 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini artıran fırtına nedeniyle soba zehirlenmeleri meydana geldi. Selçuklu, Meram, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük, Derbent, Cihanbeyli, Çeltik ve Karapınar ilçelerinde 10 evden 33 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bu kişiler, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.  

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Doğanhisar ilçesi Konakkale Mahallesi'nde, Bahriye Arslan (69) ve eşi Hüseyin Arslan (69), evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Hüseyin Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karapınar ilçesinde ise Hankapı Mahallesi Parlak Sokak'taki evlerinde Cavit Parlak (74) ve eşi Fethiye Parlak'a (75), ulaşamayan yakınları, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Zehirlenmelerle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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