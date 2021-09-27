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Son Dakika | Konya merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Konya merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberi... Konya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda nargile tütünü, kaçak sigara, makaron, sahte etiket ve ambalaj ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

KONYA (İHA) - Konya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda nargile tütünü, kaçak sigara, makaron, sahte etiket ve ambalaj ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve nargile ürünleri satışı yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Konya merkezli Eskişehir, Manisa, Adıyaman ve Malatya'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İkamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 270 kilogram nargile tütünü, 123 bin 400 adet makaron, 2 bin 800 adet doldurulmuş sigara, 900 adet sahte etiket ve ambalaj, 13 bin gram nargile tütünü aroması ve 1 adet ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 9 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Son Dakika | Konya merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonu: 9 gözaltı

Son Dakika | Konya merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonu: 9 gözaltı

Son Dakika | Konya merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonu: 9 gözaltı

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