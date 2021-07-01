Son dakika... Konya'da silah imalathanesinde kazayla kendini av tüfeğiyle vuran kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... Konya'da silah imalathanesinde kazayla kendini av tüfeğiyle vuran kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Konya'da silah imalathanesinde kazayla kendini av tüfeğiyle vuran kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sahibi olduğu silah imalathanesinde kazayla kendini av tüfeğiyle vuran kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sahibi olduğu silah imalathanesinde kazayla kendini av tüfeğiyle vuran kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Özuslu (35), Üzümlü Mahallesi'nde kendisine ait av tüfeği atölyesindeki silahların kabiliyetini denemek için doldur-boşalt işlemi yaptı.

Bu sırada kazayla ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Özuslu'ya isabet etti.

Özuslu'yu birkaç kez telefonla aramasına rağmen ulaşamayınca şüphelenen babası, imalathaneye gelince oğlunun cesediyle karşılaştı.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, Özuslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Özuslu'nun cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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