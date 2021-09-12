İzmir'in Konak ilçesinde, Savaş Akova'nın (28) aralarında husumet bulunan M.K., tarafından öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Kentte asayişin sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde polisin işyerine düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirilen M.K.'nin kendisini Akova'nın ihbar ettiğini düşündüğü, bu nedenle tartıştıkları öğrenildi. Bugün bu konuyu konuşmak için biraraya geldiklerinde tekrar tartışma yaşanması üzerine M.K.'nın cinayeti işlediği ileri sürüldü. M.K.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, polis, Akova ile görüşmeye geldiğinde M.K.'nın yanında oldukları belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri