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Son Dakika | KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDIĞI HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Konak ilçesinde, Savaş Akova'nın (28) aralarında husumet bulunan M.K., tarafından öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı.

İzmir'in Konak ilçesinde, Savaş Akova'nın (28) aralarında husumet bulunan M.K., tarafından öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Kentte asayişin sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde polisin işyerine düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirilen M.K.'nin kendisini Akova'nın ihbar ettiğini düşündüğü, bu nedenle tartıştıkları öğrenildi. Bugün bu konuyu konuşmak için biraraya geldiklerinde tekrar tartışma yaşanması üzerine M.K.'nın cinayeti işlediği ileri sürüldü. M.K.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, polis, Akova ile görüşmeye geldiğinde M.K.'nın yanında oldukları belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Son Dakika | KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDIĞI HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDIĞI HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ - Haberler
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