Komünist Başkan Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucudan gözaltına alındı
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Komünist Başkan Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucudan gözaltına alındı

17.02.2021 11:12 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:51
Komünist Başkan Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucudan gözaltına alındı

Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı. Maçoğlu'nun 2010-2019 yılları arasında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan şüpheli olarak 6 kez gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Çamlık Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

SONER MAÇOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda ikamette bulunan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi olduğu anlaşılan Soner Maçoğlu ile U.A. isimli şahıs yakalandı. Soner Maçoğlu "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınırken, U.A. isimli şahıs hakkında TCK'nın 191 suçundan işlem yapıldı.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Şahıs Didim Sulh Ceza Hakimliğince güveni kötüye kullanma suçundan aranması sebebiyle gözaltına alındı. Operasyonda 0.66 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalanan B.A. ve A.B. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı. İkamette yapılan aramada 4.71 gram metamfetamin maddesi, 25.48 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

DAHA ÖNCE 6 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan Soner Maçoğlu'nun 2010-2019 yılları arasında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan şüpheli olarak 6 kez gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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