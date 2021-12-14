Son dakika! Kolombiya'da bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika! Kolombiya'da bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Kolombiya'da bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kolombiya'da Camilo Daza Havaalanı'nda düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis öldü.

Kolombiya'da Camilo Daza Havaalanı'nda düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis öldü.

Savunma Bakanı Diego Molano, Kuzey Santander yönetim bölgesindeki saldırının detaylarına ilişkin özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Saldırının terörist bir eylem olduğunu belirten Molano, "Bu sabah çantasında patlayıcı madde bulunan bir kişi güvenlik ağından atlamaya çalıştı, ancak başaramayınca bomba üzerinde düştü, patladı ve teröristi parçaladı." dedi.

Molano, iki polisin de teröristin yanında bomba olan başka bir çanta bulduğunu ve bunu imha etmeye çalışırken patlama sonucunda öldüklerini söyledi.

Bu arada, polislerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulusal polisimizin iki üyesinin ölümünden ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Korkakça terörist saldırının sorumlularının bulunması için operasyonlar düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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