Kocaeli'nde öldürülen avukat için cenaze töreni düzenlendi
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Kocaeli'nde öldürülen avukat için cenaze töreni düzenlendi

17.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:23
Kocaeli'nde öldürülen avukat için cenaze töreni düzenlendi

KOCAELİ'nde hacze gittiği ev sahibi tarafından silahla vurularak öldürülen avukat Ersin Arslan için Esenler'de cenaze töreni düzenlendi.

KOCAELİ'nde hacze gittiği ev sahibi tarafından silahla vurularak öldürülen avukat Ersin Arslan için Esenler'de cenaze töreni düzenlendi. Arslan'ın bugün nişanlısı ile ev bakacağı ve Haziran'da da düğün yapacağı öğrenildi.

Dün Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde bir eve hacze giden avukat Ersin Arslan, ev sahibi Y.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Mermilerin hedefi olan Arslan yaralanırken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan kurtarılamadı. Y.Y. ise gözaltına alındı.

ARSLAN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hayatını kaybeden avukat için Esenler'deki ailesinin evinde cenaze töreni düzenlendi. Esenler'in Birlik Mahallesi'nde bulunan baba Bahri Arslan'ın evinde düzenlenen törene Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı. Törende yakınları gözyaşlarına boğulurken, baba Arslan da ayakta durmakta zorlandı. Ailesinin yaşadığı evin önüne getirilen avukat önlüğüne sarılı Arslan'ın tabutu daha sonra da cenaze namazı için Mimar Sinan Cami'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Arslan, defnedilmek üzere Sancaktepe'deki Yenidoğan Mezarlığı'na götürüldü.

HAZİRAN AYINDA DÜĞÜN YAPIP, BUGÜN DE NİŞANLISI İLE EV BAKACAKTIArslan'ın Haziran ayında düğünü olduğu ve bugün de nişanlısı ile ev bakacağı öğrenildi. Arslan'ın aile dostu olan Enver Tabakoğlu, "Haciz işlemi için olay yerine gidiyorlar. Olay yerine geldiklerinde, ev sahibi tarafından davet edilip, içeri giriyorlar. Haciz işlemini başlatıyorlar. Çantadan dosyasını çıkartırken, iki el ateş etmiş. Yeni düğünü olacaktı. Haziran ayında düğünü olacaktı. Direk avukat beye ateş ediyor. 'Ben zaten öldüm, seni de yaşatmayacağım' demiş. Yanlarındaki arkadaşlarına da 'Siz memursunuz, sizlere dokunmayacağım' demiş" dedi.

 


Kocaeli'nde öldürülen avukat için cenaze töreni düzenlendi
Kocaeli'nde öldürülen avukat için cenaze töreni düzenlendi
Kocaeli'nde öldürülen avukat için cenaze töreni düzenlendi
Kocaeli'nde öldürülen avukat için cenaze töreni düzenlendi
Kocaeli'nde öldürülen avukat için cenaze töreni düzenlendi
Kocaeli'nde öldürülen avukat için cenaze töreni düzenlendi
Kocaeli'nde öldürülen avukat için cenaze töreni düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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