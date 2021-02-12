Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

12.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:26
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi D-100 Güney Yan Yolu üzerinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Kamil A. yönetimindeki 16 AFR 028 plakalı otomobil, iddiaya göre yol kenarındaki bir teknoloji marketin otoparkına girmek için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Çetin B.'nin kullandığı 41 KY 352 minibüs, otomobile çarptı. Minibüsün arkasındaki Göksal K. yönetimindeki 41 ADY 350 plakalı bir çiçek firmasına ait minibüs de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 41 ADY 350 plakalı minibüste sıkışan sürücü Göksal K. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kadın yolcu itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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