Kocaeli Belediyesi, Atatürk'lü "Yaver" Paylaşımı Tepki Toplayan Çalışanını Kovdu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadaki Atatürk'lü "yaver" paylaşımı nedeniyle hakkında idari soruşturma başlattığı Salih Zeki Çakıroğlu'nun iş akdine son verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan Salih Zeki Çakıroğlu, sosyal medya hesabından "Ne geldiyse yaverlerden geldi. Ah şu yaverler" başlığıyla, üzerinde "Tanıdınız mı Sultan Vahdettin ve yaveri" yazan Sultan Vahdettin ve Atatürk'ün olduğu fotoğraf; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'den yargılanan yaverleri ile Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Mursi ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin olduğu fotoğraf karelerini paylaşmıştı.
İŞ AKDİNE SON VERİLDİ
Belediye, paylaşımı kısa sürede büyük tepki toplayan Çakıroğlu hakkında idari soruşturma başlatmıştı. Soruşturmayı tamamlayan Kocaeli Belediyesi, Çakıroğlu'nun iş akdine son verdi.