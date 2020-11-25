Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351"
25.11.2020 21:04 | Son Güncelleme: 25.11.2020 21:15
Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (6)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem