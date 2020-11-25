Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351"
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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351"

25.11.2020 21:04 | Son Güncelleme: 25.11.2020 21:15

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (6)

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: 'Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351'
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: 'Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351'
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: 'Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351'
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: 'Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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