KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Eroğlu yoğun bakıma alındı
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KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Eroğlu yoğun bakıma alındı

KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Eroğlu yoğun bakıma alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun, nörolojik nedenlerden dolayı yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun, nörolojik nedenlerden dolayı yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun, nörolojik nedenlerden dolayı Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı belirtildi. Eroğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KKTC'de 19 Nisan 2009 tarihinde yapılan erken genel seçimlerinde 26 milletvekili ile salt çoğunluğun sağlanmasıyla 8'inci kez hükümeti kuran Derviş Eroğlu, 18 Nisan 2010 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmış ve KKTC'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı olmuştu. Eroğlu, Meral Eroğlu ile evli olup, 4 çocuk, 5 torun sahibidir.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Eroğlu yoğun bakıma alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Eroğlu yoğun bakıma alındı - Haberler
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