Son dakika! KKTC'de 3 üniversitelinin kazada ölmesinin üzüntüsü yaşanıyor
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Son dakika! KKTC'de 3 üniversitelinin kazada ölmesinin üzüntüsü yaşanıyor

21.10.2020 15:25 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:29
Son dakika! KKTC'de 3 üniversitelinin kazada ölmesinin üzüntüsü yaşanıyor

Son dakika haberleri... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen trafik kazasında üç üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaratırıken, Lefke Avrupa Üniversitesi'nden yapılan açıklamada kazadan dolayı derin üzüntü duydukları belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen trafik kazasında üç üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaratırıken, Lefke Avrupa Üniversitesi'nden yapılan açıklamada kazadan dolayı derin üzüntü duydukları belirtildi.

KKTC'de dün akşam 20.00 sıralarında Lefkoşa Güzelyurt ana yolunda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre üniversite öğrencisi Eliliot Simbarshe Kanofema'nın kullandığı ZLZ 634 plakalı kiralık araç Güzelyurt'tan Lefkoşa'ya doğru hareket ederken bariyelere çarparak yola savruldu. Aynı istikametteki Abdullah Sadık yönetimindeki araç ise kontrolünü kaybederek gençlerin bulunduğu araca arkadan çarptı.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazada Lefke Avrupa Üniversitesi'nde öğrenim gören Elliot Simbarashe Kanofema, Dean Tafara Marufu ve mezun öğrenci Elictious Vhere olay yerinde hayatını kaybederken öğrenci Tinashe Bvepte de ağır yaralandı. Sadık'ın ise durumun iyi olduğu bildirildi. Lefke Avrupa Üniversitesi'nden yapılan açıklamada öğrencilerin hayatlarını kaybetmesinin derin üzüntüsünün yaşandığı ifade edildi.


Son dakika! KKTC'de 3 üniversitelinin kazada ölmesinin üzüntüsü yaşanıyor
Son dakika! KKTC'de 3 üniversitelinin kazada ölmesinin üzüntüsü yaşanıyor
Son dakika! KKTC'de 3 üniversitelinin kazada ölmesinin üzüntüsü yaşanıyor
Son dakika! KKTC'de 3 üniversitelinin kazada ölmesinin üzüntüsü yaşanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN

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