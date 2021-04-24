Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan eski Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki: "Ortamı germeye çalışıyor"
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Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan eski Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki: "Ortamı germeye çalışıyor"

Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan eski Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki: 'Ortamı germeye çalışıyor'
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı "ortamı germeye çalışmakla" suçladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı "ortamı germeye çalışmakla" suçladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Akıncı'nın "Tatar, Cenevre'de Ankara'nın papağanı olacak" sözlerini kınayarak Akıncı'ya "Sen Crans Montana'da haritayı verirken kimin papağanıydın acaba?" diye sordu.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı yapan bir siyasinin böyle konuşmasının neye hizmet ettiğini soran Tatar, Akıncı'nın cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "ölümle tehdit edildiğini" söyleyerek, şimdi de "papağan" ifadesini kullanarak ortamı germeye çalıştığını dile getirdi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının artık sahada devletine, egemenliğine sahip çıkması yönünde inanç belirttiğini anlatarak, güvenli ve müreffeh gelecek için Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde, ekonomik kalkınmanın ve her türlü gelişmenin olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Ben gidip Rum'a mı yama olacağım? Onların federasyon anlayışı açık ve net. Tüm görüşmelerdeki tutanaklarında da olduğu gibi federasyon anlayışı, Kıbrıslı Türklerin kendi devletlerini terk ederek gidip Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama olmaktan başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

60 yıldır ülkede yapılan yatırımların hepsinin sıfırlanarak "Rum'a yama olmaya" çözüm denilemeyeceğini vurgulayan Tatar, "Bundan büyük bir haysiyetsizlik, bundan büyük bir gurursuzluk olamaz. Bundan büyük bu davaya ihanet olamaz. Ben de bunları söylüyorum." açıklamasını yaptı.

Tatar, Cenevre'de ay sonunda gerçekleştirilecek Kıbrıs konulu gayriresmi toplantı öncesi ortamı germenin, çirkin yakıştırmalarla insanları sokağa dökmenin, karşı tarafa ve BM'ye ısrarla federasyonu savunarak mektuplar vermenin hem kendilerine hem de Türkiye'ye saygısızlık olduğunun altını çizdi.

Halkın doğruları gördüğünü ve bu durumu değerlendireceğini belirten Tatar, gerçeklerin "onların" söylediklerinden çok farklı olduğunu dile getirdi. Tatar, 50 yıldır görüşmelerin sürdüğünü ve gelinen aşamanın ise ortada olduğunu kaydetti.

"Ben Cumhurbaşkanıyım bu haritayı bulamadım"

Annan Planı'nda "evet" denilmesinin ardından artık bu işin bittiğinin söylendiğini, daha sonra Akıncı'nın da 3 ayda bu işi bitireceğini ifade ettiğini anımsatan Tatar, her türlü tavizin verildiğini ve en sonunda da "sıfır asker sıfır garanti" noktasına gelindiğini, dönüşümlü başkanlığı bile alamadıklarını kaydetti.

Tatar, "Bir harita verdiler. Nerede bu harita. Ben Cumhurbaşkanıyım bu haritayı bulamadım. Akıncı'ya sorun bakalım nerededir bu harita. Bu haritayı çok merak ediyorum. Sen gidip harita veriyorsun, ben bu haritayı bulamıyorum. Sen bu haritayı verirken kimin papağanıydın acaba?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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