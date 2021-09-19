Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Payas Belediyesini ziyaret etti.

Hatay'a gelen Başbakan Saner, ziyarete gittiği Payas ilçesinde, belediye binası girişinde Payas Belediye Başkanı Bekir Altan tarafından karşılandı.

Saner, Belediye Başkanı Altan'dan ilçe hakkında bilgi aldı. Altan, Saner'e çeşitli hediyeler verdi.

Saner, daha sonra Mimar Sinan tarafından 1574 yılında yaptırılan Payas ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.