Son dakika! Kızılırmak'ta kaçak yollarla balık avlayan 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Kızılırmak'ta kaçak yollarla balık avlayan 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Dilaver Can - Haberler | Güncel
Son dakika! Kızılırmak'ta kaçak yollarla balık avlayan 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Nevşehir'de kaçak yollarla balık avlayan 3 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'de kaçak yollarla balık avlayan 3 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Gülşehir ilçesi yakınlarında kaçak avcılığı önlemek amacıyla devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, ırmak sahilinde park halindeki 68 DS 304 plakalı araçtan şüphelendi.

Çevrede inceleme yapan ekipler, Kızılırmak'a akü yardımıyla elektrik akımı vererek balık tutan S.B, M.B. ve A.D'yi yakaladı.

Şüphelilerin yanı ve araçta, 2 akü, güç dengeleyici regülatör, şişme bot, germe balık ağı ve avlanmış 560 balık bulundu.

Gözaltına alınan S.B, M.B. ve A.D. hakkında "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

El konulan balık ve malzemeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Hülya Avşar Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Ersun Yanal İsmail Kartal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Kızılırmak'ta kaçak yollarla balık avlayan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:02:56. #1.16#
title