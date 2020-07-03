Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
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Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı

Son dakika: Kızılay Başkanı, patlama sonrası açığa çıkan gazın kimyasal olduğu için bölgedeki vatandaşların camları, kapıları kapatması ve dumanı solumaması uyarısında bulundu. Öte yandan radyasyon sızıntısı iddiaları da AFAD açıklamasıyla yalanlandı. Kazanın endüstriyel olduğu herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmadığı bildirildi.

03.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:38

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Sakarya Hendek'teki havai fişek patlamasında meydana gelen patlamanın ardından açığa çıkan dumanla ilgili "Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz" diyerek vatandaşları uyardı. Öte yandan sosyal medyadaki radyasyon sızıntısı iddiaları da AFAD açıklamasıyla yalanlandı. Açıklamada, kazanın endüstriyel olduğu herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmadığı bildirildi.

RADYASYON RİSKİ VAR MI?

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır." denildi.

Kerem Kınık şunları söyledi:

"KAPI EŞİKLERİNE ISLAK HAVLU KOYULABİLİR"

"Sakarya Hendek'te patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz."

Son Dakika: Sakarya Hendek'teki patlama sonrası Kızılay Başkanı'ndan kimyasal gaz uyarısı

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Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı

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