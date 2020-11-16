Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönmüş koca, 6 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı
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Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönmüş koca, 6 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı

16.11.2020 13:19 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:48

Kahramanmaraş'ta Taner Ş. kıskançlık nedeniyle tartıştığı öne sürülen 6 çocuk annesi eşi Serpil Ş'yi tabancayla ateş ederek ağır yaraladı.

Sabah saatlerinde Yahya Kemal Mahallesi'nde Iğdır'da seyyar satıcılık yapan Taner Ş., ailesiyle 2 gün önce Kahramanmaraş'taki akrabalarının yanına geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde Taner Ş., kıskançlık nedeniyle eşi Serpil Ş. ile tartışmaya başladı.

EŞİNİ YARALAYIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Ş., yanındaki tabancayla eşine ateş edip kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan 6 çocuk annesi Serpil Ş., ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

YAKALANDI

Eşini yaraladıktan sonra kaçan Taner Ş. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönmüş koca, 6 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı
Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönmüş koca, 6 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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