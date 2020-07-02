Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
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Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı

Son dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.

02.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:48

Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan Çinli video sitesi TikTok'un; kullanıcıların verilerini toplayarak güvenlik ve gizlilik ihlali yaptığı öne sürüldü. TikTok'un kredi kartınızın bilgilerine dahi ulaşılabildiği, telefon kapalıyken bile ses ve görüntü kaydettiği belirtildi. Bu iddialar üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.

İNCELEMENİN SEBEBİ: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK GÜVENLİK AÇIĞI

Kurul incelemeyi fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine başlattı.

Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti

TikTok'un yaptığı iddia edilen veri ihlalleri şöyle:

-Cep telefonu kapalıyken bile ses ve görüntü kaydediyor.

-Telefonun kamerası ve mikrofonuna ulaşıyor.

-İstediği farklı dosyayı cep telefonunuza yükleyebilme.

-Kopyaladığınız her içeriği saklıyor. (Kart bilgisi, şifreler, kullanıcı adları)

-Telefonun tüm donanımı ile bilgi topluyor.

-Fotoğraf ve videolara erişip, bunların farklı cihazlarda görüntülenmesine izin veriyor.

-Ağla ilgili IP adresini ve Wi-Fi erişim adınızı takip ediyor.

-Telefonunuza yüklediğiniz diğer mobil uygulamaları anlık olarak görüyor.

-Android telefon kullananlardan izinsiz şekilde zip dosyası indirme ve dosyayı çalıştırma. Telefonunuza suç teşkil edecek içerikler indirilebilir.

-Uygulama açık olmasa bile konumunuzu her 30 saniyede bir takip ediyor.-Ses ve görüntü kaydedip, kart bilgilerini bile kopyalayabilir.

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Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı

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