Son dakika: Kırşehir'de yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu
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Son dakika: Kırşehir'de yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu

Son dakika: Kırşehir'de yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kırşehir'de 85 yaşındaki kadın kaldığı apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Kırşehir'de 85 yaşındaki kadın kaldığı apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Ahi Evran Mahallesi'ndeki apartmanın asansör boşluğunda hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği tespit edilen kadının, apartmanın dördüncü katındaki evinde yalnız yaşayan Bani Çetinbilek olduğu belirlendi.

Çetinbilek'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika: Kırşehir'de yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu
Son dakika: Kırşehir'de yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu
Son dakika: Kırşehir'de yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu
Son dakika: Kırşehir'de yaşlı kadın asansör boşluğunda ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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