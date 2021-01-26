Son Dakika | Kırşehir'de gençler Kovid-19 stresini kağıt rölyefle atıyor

Kırşehir'de Cacabey Gençlik Merkezi'nde açılan rölyef kursuna katılan gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin stresinden uzaklaşıyor.

Cacabey Gençlik Merkezi'nde Kovid-19 tedbirlerine uyularak açılan kurslara 70 genç katılıyor. Üçer kişilik gruplar halinde kurs merkezine gelen gençler, Esma-ül Hüsna, Neşet Ertaş, Ahi Evran Külliyesi, camiler, doğa, çiçek, araba ve ailelerinin resimlerini kağıt rölyeflere işliyor.

Kağıt rölyef usta öğreticisi Ahmet Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa katılan gençlerle haftada 4-8 saatlik uygulama yaptıklarını söyledi.

Bir kursun 240 saat sürdüğünü ve ücretsiz olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Burada yaptığımız işler sayesinde öğrencilerimiz rahatlamakta, yaptıklarını arkadaşlarına çevresine hediye edebilmekte, kendi evlerine süs olarak asabilmekte. Pandemi sürecinde öğrencilerimiz bu işi yaparak kendilerini daha huzurlu, rahat hissettiklerini söylüyorlar. Bu işi perspektif tekniğiyle yaptığımız için öğrencilerimizin bakış açısı, görsel zekaları gelişiyor."

Kursiyerlerden Zeliha Nur Koca da küçüklüğünden itibaren kağıt rölyef yapmayı merak ettiği için kursa katıldığını söyledi.

Eğitim sırasında gerekli materyallerin de Cacabey Gençlik Merkezi tarafından verildiğini anlatan Koca, salgın sürecinde kurs sayesinde kendini rahat hissettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız