Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
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Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT'in istihbari çalışmalarıyla PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası teröristin öldürüldüğü araçtan ilk görüntüler de geldi.

16.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:08

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümü 15 Ağustos'ta sansasyonel eylem hazırlığı içinde olan örgüt üyelerini etkisiz hale getirdi.

TÜRKİYE'DE EYLEM HAZIRLIĞI İSTİHBARATI GELDİ

Edinilen bilgiye göre, MİT sahadan yürüttüğü yerel istihbari çalışmalarda, "15 Ağustos'un yıl dönümünde 3 farklı PKK hücresinin Türkiye'de sansasyonel eylemler planladığı" bilgisini aldı. Sözde PKK Başkanlık Konseyi üyesi ve örgütün Silahlı Kanat Sorumlusu Murat Karayılan'ın bizzat eylem talimatı verdiği örgütün kritik yapılanmalarına mensup teröristler, sahadaki MİT ajanlarının yakın takibine alındı. Bu kapsamda, PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko'nun (45) eylem gerçekleştirmek amacıyla komutası altındaki silahlı grupları hazırlandığı öğrenildi.

SÖZDE HAKURK SORUMLUSU KALKO ÖLDÜRÜLDÜ

Düzenlenen operasyonla Murat Kalko sorumlusu olduğu Hakurk alanında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirildi. Kalko'nun örgüte 1993'te katıldığı ve pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer aldığı belirtildi.

Kalko'nun ayrıca Karayılan'ın güvendiği üst düzey bir kadro olduğu ve özellikle Hakurk sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.

Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi

10 MİLYON LİRA ÖDÜLLÜ LİSTEDEYDİ

1975 Kars Kağızman doğumlu olan Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, İçişleri Bakanlığı'nın "aranan teröristler" listesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı listesinde yer alıyordu.

Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi

ÜST DÜZEY 6 PKK'LI TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları tespit edilen diğer 2 PKK hücresi de yakından izlendi.

PKK'lıların meskun mahal yerlerinden uzaklaşmalarıyla 13 ve 14 Ağustos'ta düzenlenen 2 farklı operasyonda, üst düzey 6 "PKK özel güç ve istihbarat mensubu" daha etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR PKK'DAN KAÇIŞLARI ARTIRDI

Bölgede daha önce teslim olan teröristler, "MİT'in, son dönemde PKK faaliyetlerinin bertaraf edilmesine yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonların örgütü ciddi biçimde sarstığını ve örgütten kaçışları artırdığını" belirtti.

Uzmanlar ise PKK'ya yönelik böylesi nokta operasyonlarının, örgütün tepe yöneticilerini Irak'ın kuzeyinde hareket edemez hale getirdiğini, bu durumun da özellikle sözde PKK Başkanlık Konseyi üyelerinin örgüt kadroları üzerindeki kontrolünün zayıflamasına neden olduğuna dikkati çekti.

OPERASYON SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
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