Kırıkkale'de trafik kazası, 1'i polis 3 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de trafik kazası, 1'i polis 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de trafik kazası, 1'i polis 3 kişi yaralandı Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası, 1'i polis 3 kişi yaralandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerine meydana geldi. Polis memuru İ.A. idaresindeki 18 BH plakalı Opel marka otomobil ile H.Ç.'nin kullandığı 06 RHT 85 plakalı Tofaş marka otomobil, cadde üzerine çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle H.Ç.'nin kullandığı otomobilin ön camı patladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlı ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada polis memuru İ.A. ile araçlarda bulunan H.A. ve G.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'de trafik kazası, 1'i polis 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de trafik kazası, 1'i polis 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de trafik kazası, 1'i polis 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de trafik kazası, 1'i polis 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de trafik kazası, 1'i polis 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

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