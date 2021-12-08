Son dakika... Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.
Bekir Tekkeli idaresindeki 19 ACG 371 plakalı otomobil ile Mehmet Demir'in kullandığı 06 BAV 335 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Kalecik Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 19 ACG 371 plakalı otomobil karşı şeride geçti.
Kazada, sürücü Demir ile araçlardaki Oğulnur Mullyev, Hassna Zefti, Serkan Tekkeli ve Ülkü Demir yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.