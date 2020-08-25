Son Dakika: Kırıkkale'de dikkatsiz sürücünün kaza anı kamerada Son dakika habere göre Kırıkkale'de dikkatsiz sürücünün kaza anı kamerada Kırıkkale'de kavşaktan geçmeye çalışan dikkatsiz sürücünün kaza anı kameralara yansıdı.

Kırıkkale'de dikkatsiz sürücünün kaza anı kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kavşaktan geçmeye çalışan dikkatsiz sürücünün kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarındaki Dispanser Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar yolunda sol şeritten seyreden otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobilin de kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasınca kaydedildi. Şiddetli çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA