Son dakika: Kırıkkale'de akıma kapılan 4 küçükbaş öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Kırıkkale'de akıma kapılan 4 küçükbaş öldü

Son dakika: Kırıkkale'de akıma kapılan 4 küçükbaş öldü
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, elektrik direğinin dibindeki yağmur birikintisinden su içen 2'si kuzu 4 küçükbaş, akıma kapılarak öldü.

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, elektrik direğinin dibindeki yağmur birikintisinden su içen 2'si kuzu 4 küçükbaş, akıma kapılarak öldü. 

Hasan Akgün'ün otlatmak için çıkardığı 60 koyunundan 16'sı, Doğanay Mahallesi mevkisindeki elektrik direğinin dibinde oluşan yağmur birikintisinden su içerken akıma kapıldı. Hayvanlardan 2'si kuzu 4 küçükbaş ölürken, 12'si de damızlık özelliğini kaybetti. Akgün ise diğer hayvanlarını direğin yanından uzaklaştırdı. Haber verilmesiyle gelen elektrik dağıtım şirketi görevlileri, direkte inceleme yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bütün küçükbaşları kontrol etti.

Koyunların sahibi Hasan Akgün, "Otlatmak için bu mevkiden geçiyoruz. Hiçbir zaman böyle bir olay olmuyordu. Bugün koyunların arkalarından giderken bazıları yere yattı. Hayvanların çırpındığını gördüm" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut ise "İlimizde 01.00 ile 06.00 saatleri arasında yağış meydana geldi. Bu yağışta da şimşek ve yıldırım olayları gerçekleşti. Şimşek olaylarında bir direğimize isabet eden şimşek maalesef orada bir akım oluşturmuş. Sabah da koyunları otlatmaya gelen Hasan Akgün'e ait koyunlar maalesef o akıma kapılarak 4 tanesi telef olmuş, 12 tanesi de damızlıktan çıkma vasfını kazanmıştır. Elimizden geldiğince yardımda bulunacağız. Gerekli yerlere başvurularımızı yaparak, yetiştiricimizin zarar görmemesini sağlayacağız" dedi.


Son dakika: Kırıkkale'de akıma kapılan 4 küçükbaş öldü
Son dakika: Kırıkkale'de akıma kapılan 4 küçükbaş öldü
Son dakika: Kırıkkale'de akıma kapılan 4 küçükbaş öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri hayrete düşürdü
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri hayrete düşürdü
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran kadın karakola bastonla gitti! Operasyonda 9 kişi gözaltında
Sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran kadın karakola bastonla gitti! Operasyonda 9 kişi gözaltında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Merih Demiral Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Kırıkkale'de akıma kapılan 4 küçükbaş öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 14:01:48. #1.14#

title