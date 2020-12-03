Son Dakika | Kilis'te Taziye evleri inşaatları yükseliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Kilis'te Taziye evleri inşaatları yükseliyor

03.12.2020 13:58 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:03
Son Dakika | Kilis'te Taziye evleri inşaatları yükseliyor

Son dakika yaşam haberi: Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Yapımı devam eden taziye evlerinde inceleme ve denetimlerde bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Yapımı devam eden taziye evlerinde inceleme ve denetimlerde bulundu.

Belediye Başkanı Ramazan, Kilis Belediyesi tarafından hayırsever katkısı ile bir çok bölge de kısa süre önce başlanan taziye evi inşaatlarının hızla yükseldiğini ifade ederek, "Bu hususta, ilgi ve destekleri için hayırsever insanlara hem şahsım, hem kurumum, hem de tüm hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum. Yüreğini iyilik için ortaya koyanların gücüyle daima Kilis de huzur ve bereket olacak. Merhum Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut'a sözümüz var, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi. - KİLİS

Son Dakika | Kilis'te Taziye evleri inşaatları yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış merkezine dönüştürüldü
Kullanılmayan taziye evleri immün plazma bağış merkezine dönüştürüldü
Son dakika... Başkan Yüksel hal esnafını dinledi
Son dakika... Başkan Yüksel hal esnafını dinledi
Kadıköy Belediyesi'nden Kadın Yaşam Evlerini anlatan tanıtım filmi
Kadıköy Belediyesi'nden Kadın Yaşam Evlerini anlatan tanıtım filmi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Emel Müftüoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Nacer Chadli Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kilis'te Taziye evleri inşaatları yükseliyor - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 14:04:07. #1.15#
title