Son dakika... Kılıçdaroğlu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Bilal Kartal'ın cenaze törenine katıldı
AA, Merve Yıldızalp - Politika
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Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Bilal Kartal'ın cenaze törenine iştirak etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Bilal Kartal'ın cenaze törenine iştirak etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kartal için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldığı bildirildi.
Kartal'ın cenazesi, yarın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyünde defnedilecek.