Kılıçdaroğlu'na İlk Yumruğu Atan Zanlı Sivrihisar'da Yakalandı! 5 Kişi Gözaltında

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili soruşturmada, direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliği tespit edildi. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün gözaltına alındığı bildirildi. Halen gözaltında olan 5 kişinin de işlemleri sürüyor.

SALDIRGANLARIN ÖRGÜT BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesi sırasında yapılan saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin örgüt bağlantısı araştırılıyor.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis görüntülerden, Kılıçdaroğlu'na direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin adının Akkuzulu Köyü'nden Osman Sarıgün olduğu belirlendi.

SALDIRGAN, SİVRİHİSAR'DA YAKALANDI

Saldırıdan sonra kaçan Sarıgün, jandarma ve polis ekipleri tarafından aranmaya başladı. Osman Sarıgün Eskişehir Sivrihisar'da yakalandı.

5 KİŞİNİN İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden Osman Sarıgün yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü bildirildi.

Saldırı öncesi, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında.