Son Dakika | Kerkük'te emniyet müdürlüğü önünde patlama: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son Dakika | Kerkük'te emniyet müdürlüğü önünde patlama: 2 yaralı

Son Dakika | Kerkük'te emniyet müdürlüğü önünde patlama: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Irak'ın Kerkük kentinde emniyet müdürlüğü binasına girmeye çalışan intihar bombacısının güvenlik güçleri tarafından vurulması sonucu üzerindeki patlayıcının infilak ettiği ve 2 güvenlik mensubunun yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde emniyet müdürlüğü binasına girmeye çalışan intihar bombacısının güvenlik güçleri tarafından vurulması sonucu üzerindeki patlayıcının infilak ettiği ve 2 güvenlik mensubunun yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde emniyet müdürlüğü binasına girmeye çalışan intihar bombacısı güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Irak Başbakanlığına bağlı medya güvenlik ağı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin intihar bombacısına ateş etmesi sonucu kurşunların saldırganın üzerindeki bomba düzeneğine isabet ettiği ve patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonucu 2 güvenlik mensubunun yaralandığı kaydedildi. - KERKÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Eşini başından vurup 'İntihar etti' demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş
Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Feyza Aktan Özcan Deniz Meral Kaplan
Spor Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kerkük'te emniyet müdürlüğü önünde patlama: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:42:23. #1.16#

title