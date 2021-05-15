Son dakika! Kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kayseri'nin Develi ilçesinde kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Köseoğlu vücuduna kenenin yapıştığını fark etti. Bir süre sonra rahatsızlanan Köseoğlu, Develi Devlet Hastanesine başvurdu. Buradan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilerek tedavi altına alınan Köseoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı