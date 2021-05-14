Son dakika haber! Kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Köseoğlu vücuduna kenenin yapıştığını fark etti. Bir süre sonra rahatsızlanan Köseoğlu, Develi Devlet Hastanesine başvurdu. Buradan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilerek tedavi altına alınan Köseoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(Mahmut Kılınç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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