Kedi severken aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

Silivri'de babasının işyeri önünde kediyi seven 4 yaşındaki çocuk, o sırada manevra yapan ticari bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, küçük çocuğun ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. "Sahsın ağır ceza almasını istiyoruz" diyen baba, "Kızımın en büyük hayali avukat olmaktı. Çünkü biz hep ona derdik, çok çenelisin sen avukat olursun." diye konuştu.

10 Temmuz Cumartesi tarihinde Silivri Çanta Mahallesinde site içerisindeki markete malzeme bırakan ticari araç sürücüsü, manevra yaparak aracını hareket ettirdi. Bu sırada babasının işyeri önünde kedi seven 4 yaşındaki Ayla Deniz Turan isimli çocuğu fark etmeyerek altına alıp ezdi.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğunun aracın altında kaldığını fark eden baba, kızını aracına alarak hastaneye götürdü. Ayla Deniz Turan isimli çocuk hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ticari aracın sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI OLAYI KAYDETTİ

Silivri'de küçük çocuğun aracın altında kaldığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun kediyi sevdiği sırada aracın hareket ederek, çocuğu altına alıp ezdiği görülüyor.

BABA TURAN: AĞIR CEZA ALMASINI İSTİYORUZ

Baba Turan, "Olayla ilgili şahsın ağır ceza almasını istiyoruz. O gün biz buradaydık. Tavuk firması her zamanki gibi bize tavuk getirmişti. Ürünleri kontrol ettikten sonra raflara dizdik. O sıra dışarıdan bağırış sesi gelince dışarıya koştuk. Ufak kızımın kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Ben de hemen kucaklayarak, arabayla hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Bu bölgede hastane yok. Kızımı hastaneye götürdüm. O sıra kızıma çarpan şahıs bir süre takip etmiş. Daha sonra karakola giderek teslim olmuş. Şu an kendisi tutuklu. Adli Tıp Raporu'na göre kızım olay yerinde ölmüş. Acımız çok büyük. İnanılmaz derecede çok üzüntülüyüz. Bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağız. Davacıyız, şikayetçiyiz" dedi.

"KIZIMIN EN BÜYÜK HAYALİ AVUKAT OLMAKTI"

Baba Turan, "Kızımın en büyük hayali avukat olmaktı. Çünkü biz hep ona derdik, çok çenelisin sen avukat olursun. Kızım da 'Evet baba avukat olacağım' Çünkü çok güzel konuşuyor, o yaşta olmasına rağmen kreşe gidiyordu. Büyük hayali avukat olmaktı. Belki ilerisinde hakim, savcı olmasını istiyorduk. Kısmet olmadı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı