Son Dakika | Kazdağları'nda orman yangını (4)
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Son Dakika | Kazdağları'nda orman yangını (4)

Son Dakika | Kazdağları'nda orman yangını (4)
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KAZDAĞI MİLLİ PARKI'NDAKİ YANGIN 50 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide saat 09.18'de başlayan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

KAZDAĞI MİLLİ PARKI'NDAKİ YANGIN 50 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ 

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide saat 09.18'de başlayan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgede helikopterle havadan incelemelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sonrasında DHA'ya açıklamalarda bulundu. Karacabey, "Öncelikle hepimiz için geçmiş olsun. Kazdağları'nda bir orman yangını meydana geldi. Çok kısa sürede 7 dakikada ilk müdahale yapıldı. Ancak bulunan yerin sarp, kayalık olması, ulaşım imkanının biraz zor kısıtlı olması sebebiyle yangına yer ekiplerinin yoğunlaşması biraz zaman aldı. Şu an itibariyle 4 uçak, 17 helikopter, 47 arazöz ve 250'nin üzerinde personelimizle birlikte yangına müdahale ediyoruz. Yangının Kuzey cephesinin büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda Kuzey-Batı kısmında ve Güney-Doğu kısmında çalışmalarımız devam ediyor. Az önce de ifade ettiğim gibi sahada yol sıkıntısı olması sebebiyle yol açmaya çalışıyoruz. Makinelerle, iş makineleriyle bir taraftan da arazözlerimizle yerden, hava araçlarımızla da havadan yangına müdahale ediyoruz. Kuzey cephesinde olduğu gibi diğer cephelerde de yangını kontrol altına almak için tüm mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah çok fazla büyümeden yangını kontrol altına almak istiyoruz" dedi.

YANGIN GÖNÜLLÜSÜ AYI SALDIRISINA UĞRADIYangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini de belirten Karacabey, şunları söyledi:

"Yangının çıkış nedeniyle ilgili sayın valimizle, jandarma komutanımızla da görüştük. Çıkış ebebi araştırılıyor. Henüz tespit edilebilmiş değil. Araştırma neticesinde bir sonuca ulaşılır. Alan olarak da şu an yaklaşık 50 hektarlık alanda yangın etkili. Daha fazla büyümemesi, daha fazla alanın zarar görmemesi için de bütün gayretimizle mücadele ediyoruz. Maalesef burası Milli Park sahası. Az önce de ifade etmiştim. Yaban hayatının oldukça yoğun olduğu bir yer. Yangın içerisinde çalışan, eğitimli yangın gönüllüsü bir vatandaşımıza maalesef bir ayı saldırdı ve vücudunda yaralar, kırıklar oluştu. Hastaneye sevk edildi. En son aldığımız bilgiye göre hayati tehlikesi bulunmuyor ancak vücudunda kırıklar ve yaralar söz konusu."

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/BALIKESİR, -


Son Dakika | Kazdağları'nda orman yangını (4)
Son Dakika | Kazdağları'nda orman yangını (4)
Son Dakika | Kazdağları'nda orman yangını (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

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