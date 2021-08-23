Kazdağları'nda orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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Kazdağları'nda orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edremit ilçesinin Kazdağları mevkiindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir neden orman yangını başladı. Yangına havadan helikopter ile müdahale edilmeye başlanırken, kara ekipleri de yangın yerine ulaşmaya çalışıyor.

Kazdağları Kavurmacılar bölgesinde ormanlık alandan sabah saatlerinde dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yollandı. Yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyürken helikopterle havadan da müdahale başlatıldı. Yetkililer yangının kısa sürede söndürülmesi için her türlü çabanın gösterildiğini aktardı.

DHA muhabiri Burak Gezen, Kazdağları'ndaki yangına ilişkin son gelişmeleri şu ifadelerle anlattı:

"İlk etapta 2 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor ancak toplamda 5 helikopter bölgeye sevk edildi. Yangın sarp kayalık bir noktada, kara ekiplerinin ulaşması biraz güç gibi gözüküyor. İzmir'den Balıkesir'den ve Çanakkale'den toplam 5 helikopter sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor."

Kazdağları'nda orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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