Kazdağları'nda orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Edremit ilçesinin Kazdağları mevkiindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir neden orman yangını başladı. Yangına havadan helikopter ile müdahale edilmeye başlanırken, kara ekipleri de yangın yerine ulaşmaya çalışıyor.