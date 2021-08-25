Son dakika... Kazada yaşamını yitiren dede, babaanne ve torun yan yana toprağa verildi
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Son dakika... Kazada yaşamını yitiren dede, babaanne ve torun yan yana toprağa verildi

Son dakika... Kazada yaşamını yitiren dede, babaanne ve torun yan yana toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden dede, babaanne ve 12 yaşındaki torunun cenazesi yan yana toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden dede, babaanne ve 12 yaşındaki torunun cenazesi yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mansurlu yolu Tilki Deresi mevkiinde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Atalay (71) idaresindeki 01 R 1556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Ali, eşi Eşe (68), 12 yaşındaki torunları İbrahim Atalay olay yerinde hayatını kaybetti. Dede, babaanne ve torunun cenazeleri Kozan Devlet Hastanesi'nden alınarak İmamoğlu ilçesindeki Koyunevi Mahallesi'ne götürüldü. Mahalle mezarlığında öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından dede, babaanne ve torunun naaşları göz yaşları içerisinde yan yana toprağa verildi. Atalay ailesinin yakınları ayakta güçlükle durabildi.

Kazada hayatını kaybeden Atalay çiftinin torunlarını da yanına alarak yayladan bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittiği dönüş yolunda olayın meydana geldiği öğrenildi. - ADANA

Son dakika... Kazada yaşamını yitiren dede, babaanne ve torun yan yana toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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