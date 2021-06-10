Son dakika... Kazada yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenin sağlık durumu iyi
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Son dakika... Kazada yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenin sağlık durumu iyi

Son dakika... Kazada yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenin sağlık durumu iyi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'dan Bodrum'a moral gezisine giden lösemili hastaları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ankara'dan Bodrum'a moral gezisine giden lösemili hastaları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli, Ankara ve Elazığ illerinden toplanan lösemili öğrencileri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen moral gezisine gitmek üzere Ankara'dan yola çıkan 06 L 2746 plakalı tur midibüsü, Denizli'nin Kale ilçesini 2 kilometre geçtikten sonra kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4'ü ağır 22 öğrenci ile 3 öğretmen yaralandı. Denizli'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan öğrenci ve öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), yaşanan üzücü kazayla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Moral gezisinin farklı illerden bir araya gelerek LÖSEV kampında tanışıp sosyalleşen ve iyileşmiş olan gençlerin yeniden hayata bağlanması için düzenlendiği kaydedilen açıklamada; "Tedavisi tamamlanmış ve iyileşmiş 22 gencimiz, Ankara'dan Bodrum LOSEV Tatil Kampına giderken Denizli Kale mevkiinde muhtemelen yağmur ve mıcır nedeniyle kayarak kaza geçirmişlerdir. Allah'ın sevgili kulları olan çocuklarımızın tamamının sağlığı iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Denizli ilindeki hastanelerde ilk yardımları yapılmış ve gözlemde tutulmaktadırlar. LÖSEV ve Lösante Hastanemizin tüm yönetici ve sağlık ekibi olayları yakın takip etmekte ve olay yerine gitmektedirler. Olaya hemen müdahale eden Kale- Tavas ve Denizli sağlık personeli ile Denizli Valimiz, İl Sağlık Müdürümü ile İI Emniyet Müdürümüze teşekkürlerimizle birlikte çocuklarımız ve aileleri başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullanıldı. - DENİZLİ

Son dakika... Kazada yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenin sağlık durumu iyi
Son dakika... Kazada yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenin sağlık durumu iyi
Son dakika... Kazada yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenin sağlık durumu iyi
Son dakika... Kazada yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenin sağlık durumu iyi
Son dakika... Kazada yaralanan 22 öğrenci ve 3 öğretmenin sağlık durumu iyi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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