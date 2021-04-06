Son dakika haberi: Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti
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Son dakika haberi: Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti

İhlas Haber Ajansı / UMUT SAYAN - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki minibüse çarptı.

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Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti

BALIKESİR - Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil alev alırken, sürücünün yardımına polis yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesinde Çevreyolu Caddesi'nde seyir halinde olan B.K. idaresindeki 10 U 4169 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motor kısmından alev alan araca ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Araç yangını büyümeden kontrol altına alınırken, kaza sonrası yaralanan sürücü B.K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti
Son dakika haberi: Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti
Son dakika haberi: Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti
Son dakika haberi: Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT SAYAN

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