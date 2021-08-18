Son dakika... Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı
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Son dakika... Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı

Son dakika... Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sürücünün babası otomobilini görünce çılgına döndü, polislerle tartıştı.

Kaza, Kırıkkale'de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T.'nin kullandığı 71 EE 508 plakalı otomobil, sinyal vermeden büfeye dönmek isteyen Nergül T. idaresindeki 71 EV 090 plakalı otomobile arkadan çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilini gören baba çılgına döndü

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ile 1 yolcu, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen sürücü Mehmet T.'nin babası ise otomobilini görünce çılgına döndü, polislerle tartıştı. Yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Son dakika... Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı
Son dakika... Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı
Son dakika... Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı
Son dakika... Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı
Son dakika... Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı
Son dakika... Kaza anı güvenlik kamerasında: Otomobilini gören baba çılgına döndü, polislerle tartıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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