Son Dakika | KAYSERmall Outlet AVM'den yatırımcılara 34 iş yeri sahibi olma fırsatı

KAYSERİ'nin en gözde yaşam bölgelerinden İldem'de bulunan KAYSERmall Outlet AVM içerisindeki 34 işyeri 24 Şubatta ihale usulü satışa çıkarılacak. İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ağca, "AVM içerisindeki satışa çıkarılan mağazalarla ilgili çok olumlu talepler geliyor. Yatırımcılar ucuza ve uygun fiyata gayrimenkul edinmenin rahatlığını, ödemenin kolaylığını yaşacaklar" dedi.

Melikgazi ilçesine bağlı İldem bölgesinde bulunan ve bölgenin cazibe merkezi olarak nitelendirilen, sayısız seçkin markanın yer aldığı konforlu alışverişin merkezi olan KAYSERmall Outlet AVM' de yer alan 34 işyeri Yüzde 10 peşin, 10 yıl vadeli TOKİ iştiraki olan Emlak Yönetim marifeti ile perşembe günü satışa sunulacak.

Her ay yaklaşık 400 bin misafiri ağırlayan AVM'deki iş yerlerine yoğun talebin yaşandığına dikkat çeken İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ağca, "Kayserimizin en kıymetli bölgesinde İldem'de KAYSERmall Outlet AVM'mizin 34 iş yeri ihalemizle ilgili son 4 güne girmiş bulunuyoruz. Biz gelen talepler çok olumlu. Çok önemli taleplerin geldiğini düşünüyoruz. Halkımıza, yatırımcılara bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Satış koşullarında piyasa da en uygun şartları sunduğumuzu düşünüyorum. Yüzde 10 peşin, 10 yıl vadeli olarak satışımızı perşembe günü gerçekleştireceğiz. Yatırımcılar ucuza ve uygun fiyata gayrimenkul edinmenin rahatlığını, ödemenin kolaylığını yaşacaklar. Ayrıca KAYSERmall gibi aylık 400 bin kişiyi misafir eden güzide bir AVM' de iş yeri sahibi olmanın mutluluğu sahip olacaklar. Yüzde 10 peşin aylık bin 500 ile 3 bin 500 TL arasında kullanıma hazır bir mağazaya sahip olma imkanına kavuşabilirsiniz" diye konuştu.