Son dakika... Kayseri'ye şehit ateşi düştü (3)

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Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama-tarama faaliyeti sonrası askeri birliğe düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin (24) cenazesi Kalemkırdı Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Efkan Ala, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, şehidin babası Faruk, annesi Suzan, 2 ay önce evlendiği eşi Sevinç Sınırtepe, 3 kardeşi ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.