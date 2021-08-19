Son dakika... Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
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Son dakika... Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

Son dakika... Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

E.B'nin (61) kullandığı 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolunun 42. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B. olay yerinde, S.C. (40) ise kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile çoğunluğu çocuk 9 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölen F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B'nin sürücü E.B'nin eşi ile çocukları olduğu ve Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile gittikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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