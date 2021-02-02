Son dakika! Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'tan alınan son dakika bilgilerine göre Kayseri'de deprem meydana geldi. Depremi hisseden Kayserililer son dakika! Kayseri'de deprem mi oldu? soruyor.

Gece saatlerinde meydana gelen depremi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) kaydetti. Ardanan yaşanan irili ufaklı deprem tüm Türkiye'yi korkuttu. Son dakika! Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de korkutan deprem meydana geldi.

SON DAKİKA KAYSERİ'DE DEPREM Mİ OLDU? KAYSERİ'DE KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'dın kaydettiği verilere göre Kayseri'de art arda iki deprem yaşandı, Kayseri'ye bağlı Sarıoğlan İlçesi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kayseri'de 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından saatler 03.08'i gösterdiğinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Gece saatlerinde olan Kayseri'de deprem, vatandaşları korkuttu.