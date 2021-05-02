Son Dakika | Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında
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Son Dakika | Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında

Son Dakika | Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 38 YE 119 plakalı Audi marka otomobil ile 06 CEA 432 plakalı Renault marka araç çarpıştı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Öte yandan, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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