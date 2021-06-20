Son Dakika | Kaymakam Çimşit'ten şehit ailesine babalar günü ziyareti
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Son Dakika | Kaymakam Çimşit'ten şehit ailesine babalar günü ziyareti

Son Dakika | Kaymakam Çimşit'ten şehit ailesine babalar günü ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, beraberinde belediye başkanı Ömer Niyazi İşlek, askerlik şubesi başkanı Asteğmen Burak Teyyare, ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf müdürü Saliha Şahintürk ile birlikte Şehit Sefa Taş'ın babası Hasan Taş'ı babalar günü dolayısıyla ziyaret etti.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, beraberinde belediye başkanı Ömer Niyazi İşlek, askerlik şubesi başkanı Asteğmen Burak Teyyare, ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf müdürü Saliha Şahintürk ile birlikte Şehit Sefa Taş'ın babası Hasan Taşbabalar günü dolayısıyla ziyaret etti.

Şehit babası Hasan Taş'ın babalar gününü kutlayan Kaymakam Ömer Çimşit, onlarla sohbet ederek herhangi bir sorunları ya da isteklerinin olup olmadığını sordu. Kaymakam Çimşit, "Vatanı, bayrağı, ezanı için canlarını vermiş olan tüm aziz şehitlerimizi, bir kez daha saygı ve şükranla anıyor, yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Başta, bizim çocuklarımız yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakmayı göze alan, Kahraman Babalarımızın ve tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" dedi. - ANTALYA

Son Dakika | Kaymakam Çimşit'ten şehit ailesine babalar günü ziyareti
Son Dakika | Kaymakam Çimşit'ten şehit ailesine babalar günü ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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