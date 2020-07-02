Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu: 2 gözaltı
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Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri: TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, zihinsel engelli M.K.(17), kayıp başvurusu yapıldıktan 23 saat sonra ağaçlık alanda dövülmüş halde, baygın olarak bulundu.

Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu: 2 gözaltı
02.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:48

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, zihinsel engelli M.K.(17), kayıp başvurusu yapıldıktan 23 saat sonra ağaçlık alanda dövülmüş halde, baygın olarak bulundu. Genç kızı bisiklete bindirip, ormanlık alana götürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarında belirlenen Hüseyin F.(23) ile babası Mustafa F., gözaltına alındı. Hüseyin F.'nin poliste 15 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi

Olay, önceki akşam, Marmara Ereğlisi ilçesinin Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi.

Zihinsel engelli genç kız M.K., gece yarısına kadar eve gelmeyince ailesi, polise, kayıp başvurusunda bulundu. Polise ekipleri arama çalışmaları başlatırken, çevredeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Polis, görüntülerden M.K.'nin, bir kişinin kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete bindiğini belirledi. Kısa sürede de bisikleti kullanan kişinin Hüseyin F. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polisin ulaştığı bisikletin sahibi de bisikleti komşusu Mustafa F.'ye verdiğini söyledi. Mustaa F., gözaltına alındı. İfadesinde, bisikleti en son oğlu Hüseyin F.'nin kullandığını, daha sonra da İstanbul'a gittiğini söyledi. BAYGIN BULUNDU Tüm bu süreçte arama çalışmalarını sürdüren ekipler, M.K.'yi kaybolduktan 23 saat sonra evine 4 kilometre mesafedeki ormanlık alanda baygın olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, genç kız, kendine gelir gelmez, "Bana su verin" dedi. Su istedi. Vücudunda, yüzünde ve bacaklarında darp izleri olduğu belirlenen M.K., ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.15 AYRI SUÇ KAYDI VARHüseyin F. de İstanbul polisi tarafından gözaltına alınarak, Marmara Ereğlisi ilçesine getirildi. Hüseyin F.'nin 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan Hüseyin F. ile baba Mustafa F., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Bu arada şüphelilerin barodan avukat talebinde bulunduğu ancak, avukatların talebi kabul etmediği belirtildi.

Şüphelilerin adliyedeki ifade verme işlemleri, polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında sürüyor.

- Tekirdağ

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Kaynak: DHA

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