Son dakika... Kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu

Son dakika haber: Aksaray'da bir üreticinin kaybolan 40 koyunu jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Aksaray'da bir üreticinin kaybolan 40 koyunu jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Olay, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldede hayvancılık yapan T.K. isimli üretici gece yarısı hayvanlarını dağdan beldeye indirirken 40 adet koyununu kaybetti. Bir süre arayan ve hayvanları bulamayan üretici durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aralıksız yapılan kapsamlı aramalar neticesinde 40 adet küçükbaş hayvan sabaha karşı 4 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı