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Son dakika: Kavaklı tekvandocu bronz madalya kazandı

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Son dakika: Kavaklı tekvandocu bronz madalya kazandı

Son dakika gündem haberi: Kavak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcusu Oktay Atalay, K44 70 kiloda bronz madalya kazandı.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Kavak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcusu Oktay Atalay, K44 70 kiloda bronz madalya kazandı.

Kavak Gençlik ve Spor Kulübü tekvando antrenörü Nazım Demirci, Avrupa Tekvando Federasyonu tarafında 22-23 Eylül tarihlerinde Avrupa Para Tekvando Şampiyonası Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na puan veren müsabakaların İstanbul'da yapıldığını söyledi.

Sporcuları Oktay Atalay'ın K44 70 kiloda bronz madalya aldığını belirten Demirci, "Sporcumuzun Avrupa 3'üncüsü olması bizleri gururlandırdı. Antrenörü olarak kendisini kutluyorum." dedi.

Demirci, Oktay Atalay'ın 2024 yılında Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edeceğini kaydetti.

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Son dakika: Kavaklı tekvandocu bronz madalya kazandı

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
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