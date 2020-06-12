Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
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Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi

Son dakika: Geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında söylediği tehdit içerikli sözler nedeniyle Sevda Noyan'ın 6 yıl hapsi istendi.

12.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:28

Sevda Noyan'ın Ülke TV'de Esra Elönü'nün konuğu olduğu programda 15 Temmuz ve FETÖ'cülerin konuşulduğu kısımda "Bizim aile 50 kişiyi götürür, biz çok donanımlıyız" sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi.

"BENİM LİSTEM HAZIR"

Noyan, programda "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" demişti.

Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözlerine "'Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt vermişti.

"HAİN ZOMBİLER"

Noyan, sözlerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine ise hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "Evet açık ve net söylüyorum. Hiç birinizden korkmuyorum hain zombiler. Şayet bir kez daha bu ülkede darbe yapmaya kalkarsanız sonunuz hiç iyi olmayacak bunu çok iyi bilin. Yaptığınız hakaretleri attığınız iftiraları size iade ediyorum... Bilin ki hiç etkilenmiyorum.. Hain zombiler. Konuşmam niye size dokundu tekrar darbe yapmayı mı planlıyorsunuz? Bu sefer kaçacak delik bulamazsınız. Sahte hesaplarla istediğiniz kadar saldırın, hiç etkilenmem. Alışkınız sizin iftiralarınıza... Liderim Recep Tayyip Erdoğan... Sonuna kadar onun yanındayım."

Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi

Güncel Manşet

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