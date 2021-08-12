Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Son dakika: Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenleri sayısı artmaya devam ediyor. Daha önce 11 olan vefat sayısı 17'ye yükseldi. Kastamonu'da 15, Sinop'ta 2 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da ise kayıp 1 kişi aranıyor.

Karadeniz bölgesindeki sağanak yağmur nedeniyle ortaya çıkan sel ve heyelan felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Su baskınları nedeniyle evlerin yıkıldığı, yüzlerce vatandaşımızın tahliye edildiği bölgede yaşamını yitirenlerin sayısı, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 17 olarak açıklandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaş için başsağlığı diledi.

Erdoğan paylaşımında, "Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

"MAĞDURİYETLERİ GİDERMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, "Üç ilimizdeki sel felaketine 4 bin 644 personel, 610 araç, 437 iş makinesi, 66 ambulans, 19 helikopter, 3 mobil koordinasyon tırı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkan ile müdahale etmekteyiz. Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

KASTAMONU'DA 15, SİNOP'TA 2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenler hakkında AFAD'dan yapılan açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 15, Sinop'ta 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

AK PARTİ'NİN KURULUŞ ETKİNLİKLERİ ERTELENDİ

Öte yandan son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri de ertelendi.