Son dakika! Kastamonu'ndan kamyonlar yangın bölgesi için yola çıktı

Son dakika haber: Kastamonu Belediyesi tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın felaketi için başlatılan "Birlikte Güçlüyüz" yardım kampanyası dahilinde toplanan yardımların yer aldığı kamyonlar, Korkuteli Belediyesi aracılığı ile Manavgat Çeltikçi Köyü Kriz Merkezi'ne ulaştırılması için...

Kastamonu Belediyesi tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın felaketi için başlatılan "Birlikte Güçlüyüz" yardım kampanyası dahilinde toplanan yardımların yer aldığı kamyonlar, Korkuteli Belediyesi aracılığı ile Manavgat Çeltikçi Köyü Kriz Merkezi'ne ulaştırılması için yola çıktı. Kamyonları uğurlayan Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Yaraları birlikte saracağız" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangınlarla başlayan ve Ege ile Akdeniz'de meydana gelen orman yangınları için su tankeri ve personel desteğinde bulunan Kastamonu Belediyesi, acil ihtiyaç duyulan malzemelerle dolu kamyonlarını da yangın bölgesine gönderdi.

Kastamonu Belediyesi, vatandaşların bağışları için Eski Sanayi bölgesinde bulunan Belediye bünyesindeki Sosyal Yardım Market Vakfı'nda yardım toplama noktası oluşturdu. Kastamonu Belediyesi'nin "Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla başlatmış olduğu kampanyaya Kastamonulu vatandaşlar duyarsız kalmadı. Sosyal Yardım Market Vakfı aracılığıyla toplanan malzemeler Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından paketlenerek, yangın bölgelerine ulaştırılmak üzere kamyonlara yüklendi. En çok ihtiyaç duyulan malzemeler olan "konserve-paketli gıda, su ve içecek, battaniye-pike, büyükbaş-küçükbaş hayvan yemi, hijyenik ped, hasta bezi, yanık kremi, ıslak mendil, peçete, tuvalet kağıdı, ağrı kesici, kolonya, göz damlası, astım spreyi, kazma, kürek, tırmık, el feneri, pil, powerbank, bebek maması ve paketli yiyeceklerin" yer aldığı malzemeler, Korkuteli Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonrası Manavgat Çeltikçi Köyü Kriz Merkezine ulaştırılmak üzere yola çıkartıldı. Malzemeler yangından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

"Yaraları birlikte saracağız"

Akdeniz ve Ege'de olan yangınların tüm vatandaşları olduğu gibi kendisini de derinden etkilediğini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Ormanlar bizim yeşil vatanımızdır. Bu yangınlarda ciğerlerimiz yandı. Ancak Türk Milleti olarak birlikte buraları yeniden yeşerteceğiz. Yangılardan etkilenen köylerimiz oldu. Kastamonu Belediyesi olarak yangın bölgesinde mağdur olan vatandaşlarımız için geçtiğimiz hafta bir kampanya başlattık. Hemşehrilerimiz kampanyaya ilk gün itibariyle yoğun ilgi gösterdi. Sosyal Market Vakfı aracılığıyla gelen yardımları topladık ve ekiplerimiz gerekli paketleme işlemini gerçekleştirdi. "Birlikte Güçlüyüz" demiştik kampanyayı başlatırken, gördüm ki düşündüğümüzden de güçlüyüz. Yaraları hep birlikte saracağız. Tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. İnşallah yaraların sarılmasında bir nebze de olsun katkımız olur. Kamyonlarımız Manavgat Çeltikçi Köyü Kriz Merkezi'ne yola çıktı. Rabbim bizlere böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Bu vesileyle ormanlarımıza gözümüz gibi bakalım. Ormanlarımıza çöp atmayalım, ateş yakmayalım. Orman yangınlarını hep birlikte önleyelim." diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı